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НАТО затвердило план оборони на випадок вторгнення росії – Reuters

11 липня 2023, 08:27
НАТО затвердило план оборони на випадок вторгнення росії – Reuters
Джерело: ua.news
Раніше затвердження цих планів блокувала Туреччина.

Учасники НАТО досягли домовленості про регіональні плани, в яких детально описується, як Альянс реагуватиме на можливе російське вторгнення. 

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, НАТО впродовж десятиліть не відчувало необхідності у великомасштабних планах оборони, оскільки вела невеликі війни в Афганістані та Іраку і не бачила реальної загрози з боку пострадянської росії.

Але на тлі повномасштабного вторгнення рф до України Альянс переглянув свою позицію і хоче мати всі необхідні плани задовго до того, як може спалахнути конфлікт із таким сильним противником, як росія.

Примітно, що Туреччина блокувала затвердження цих планів через формулювання, що стосуються географічних місць, як-от Кіпр.

НАТОРФзагрозавійна в Україніросія окупанти

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