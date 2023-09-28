НАТО збільшить виробництво боєприпасів для України та членів Альянсу

Деякі країни НАТО передали Україні усе озброєння, яке могли.

Країни НАТО збільшать виробництво боєприпасів для України та членів Альянсу, які передали значну частку своїх озброєнь для ЗСУ. Для прискорення виробничих ліній оборонної продукції союзники посилять зв’язки з приватним сектором.

Про це заявила посолка США при НАТО Джуліан Сміт, пише "Голос Америки".

Вона додала, що тривалі бойові дії в Україні вказали на нестачу запасів деякої зброї та боєприпасів до неї.

Ми бачили випадки, коли союзники по НАТО надавали українцям усе, що вони могли, а це створювало певну нестачу у їх власних запасах. Тож в НАТО розпочали роботу над планом дій щодо оборонного виробництва, зосереджуючись на виробництві боєприпасів як для українців, так і для деяких членів Альянсу, які надавали допомогу Україні», – зазначила Сміт.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки мають намір наростити виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів до 100 тисяч одиниць на місяць. У США зауважили, що пів року тому вони були на рівні 14 000 снарядів на місяць, а зараз виготовляють 28 000 боєприпасів.