Нацбанк України погіршив прогноз інфляції на 2021 рік із 8% до 9,6%
Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз інфляції на 2021 рік із 8% (у квітневому прогнозі) до 9,6% й очікує її повернення до 5% у другій половині 2022 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"З огляду на стрімке зростання світових цін і подальше відновлення попиту Нацбанк погіршив прогноз інфляції у 2021 році з 8% до 9,6%. Після досягнення піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися завдяки надходженню нового врожаю і коригуванню глобальних цін на енергоносії. (...) У II пів.-2022 року інфляція повернеться до мети 5% і в подальшому перебуватиме в цьому діапазоні", - повідомляється на сайті Нацбанку в четвер.
Центробанк уточнив, що пік інфляційного сплеску на рівні вище ніж 10% припаде на осінь 2021 року, після чого інфляція почне знижуватися і повернеться в цільовий діапазон 5% ± 1 п.п. у другому півріччі 2022 року.
Крім того, жорсткість монетарної політики НБУ, зокрема підвищення облікової ставки і згортання антикризових монетарних заходів, також дозволить утримати під контролем інфляційні очікування й поступово позначиться на ослабленні фундаментального інфляційного тиску.
Нагадаємо, що в НБУ пояснили, що відбувалося з інфляцією у червні
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