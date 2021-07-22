Нацбанк України погіршив прогноз інфляції на 2021 рік із 8% до 9,6%

Після досягнення піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися завдяки надходженню нового врожаю і коригуванню глобальних цін на енергоносії.

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз інфляції на 2021 рік із 8% (у квітневому прогнозі) до 9,6% й очікує її повернення до 5% у другій половині 2022 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на стрімке зростання світових цін і подальше відновлення попиту Нацбанк погіршив прогноз інфляції у 2021 році з 8% до 9,6%. Після досягнення піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися завдяки надходженню нового врожаю і коригуванню глобальних цін на енергоносії. (...) У II пів.-2022 року інфляція повернеться до мети 5% і в подальшому перебуватиме в цьому діапазоні", - повідомляється на сайті Нацбанку в четвер.

Центробанк уточнив, що пік інфляційного сплеску на рівні вище ніж 10% припаде на осінь 2021 року, після чого інфляція почне знижуватися і повернеться в цільовий діапазон 5% ± 1 п.п. у другому півріччі 2022 року.

Крім того, жорсткість монетарної політики НБУ, зокрема підвищення облікової ставки і згортання антикризових монетарних заходів, також дозволить утримати під контролем інфляційні очікування й поступово позначиться на ослабленні фундаментального інфляційного тиску.

Нагадаємо, що в НБУ пояснили, що відбувалося з інфляцією у червні