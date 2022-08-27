НОВИНИНацбанк зобов'язав не приймати такі купюри до обміну від фізосіб та юросіб, натомість вилучати як сумнівні. Компенсацій за вилучення пошкоджених банкнот не передбаченоПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ заборонив банкам приймати від населення та бізнесу пошкоджені купюри
Фото: odessa.net
Національний банк України (НБУ) заборонив банкам приймати від населення купюри, які було спеціально пошкоджено у фінустановах.
Про це йдеться в циркулярі НБУ №50-0006/58627 від 24 серпня, повідомляє UBR.ua.
У документі наголошується, що на цей час надходять повідомлення про низку випадків виявлення навмисне пошкодженої готівки в готівковому обігу.
"Швидше за все, йдеться про викрадення такої готівки з відділень українських банків, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, та її завезення в Україну з метою дестабілізації ситуації у фінансовій сфері... Походження пошкоджених банкнот гривні з трьома отворами банки пояснюють їхніми надходженнями, насамперед через платіжні пристрої, у яких відсутнє відповідне налаштування", - йдеться в документі.
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В НБУ вказують, що з метою зменшення ризиків щодо потрапляння пошкоджених банкнот національної валюти з трьома просвердленими отворами в обіг банкам необхідно забезпечити:
- перед обробкою банкнот, проінкасованих з платіжних пристроїв, забезпечити візуальний огляд таких банкнот та вилучати їх як сумнівні;
- формувати окремо сумнівні пошкоджені банкноти національної валюти з трьома просвердленими отворами від інших сумнівних банкнот, виявлених при перерахуванні;
- здійснення додаткового контролю у касі банків (філій, відділень), пунктів надання фінансових послуг за платіжністю та справжністю банкнот при прийманні та обробці готівкових грошей з використанням відповідного обладнання (детекторів та сортувальників банкнот);
- при надходженні від фізичних та юридичних осіб пошкоджених банкнот національної валюти з трьома просвердленими отворами з метою їхнього обміну обмін не здійснювати. Вилучені пошкоджені банкноти національної валюти з трьома просвердленими отворами направляти на дослідження до Національного банку.
"Ще раз наголошуємо про інформування клієнтів, включаючи суб'єктів господарювання, зокрема клієнтів-контрагентів, які здають виторг або його інкасують з платіжних пристроїв, про вказаний спосіб пошкоджених банкнот та про те, що вони не приймаються в обмін, а вилучаються для проведення досліджень у Національному банку", - сказано в циркулярі НБУ.
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