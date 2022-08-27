НБУ заборонив банкам приймати від населення та бізнесу пошкоджені купюри

Нацбанк зобов'язав не приймати такі купюри до обміну від фізосіб та юросіб, натомість вилучати як сумнівні. Компенсацій за вилучення пошкоджених банкнот не передбачено

Національний банк України (НБУ) заборонив банкам приймати від населення купюри, які було спеціально пошкоджено у фінустановах.

Про це йдеться в циркулярі НБУ №50-0006/58627 від 24 серпня, повідомляє UBR.ua.

У документі наголошується, що на цей час надходять повідомлення про низку випадків виявлення навмисне пошкодженої готівки в готівковому обігу.

"Швидше за все, йдеться про викрадення такої готівки з відділень українських банків, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, та її завезення в Україну з метою дестабілізації ситуації у фінансовій сфері... Походження пошкоджених банкнот гривні з трьома отворами банки пояснюють їхніми надходженнями, насамперед через платіжні пристрої, у яких відсутнє відповідне налаштування", - йдеться в документі.

В обіг потрапили пошкоджені банкноти гривні. В НБУ розповіли, який вигляд мають купюри та що з ними робити

В НБУ вказують, що з метою зменшення ризиків щодо потрапляння пошкоджених банкнот національної валюти з трьома просвердленими отворами в обіг банкам необхідно забезпечити:

- перед обробкою банкнот, проінкасованих з платіжних пристроїв, забезпечити візуальний огляд таких банкнот та вилучати їх як сумнівні;

- формувати окремо сумнівні пошкоджені банкноти національної валюти з трьома просвердленими отворами від інших сумнівних банкнот, виявлених при перерахуванні;

- здійснення додаткового контролю у касі банків (філій, відділень), пунктів надання фінансових послуг за платіжністю та справжністю банкнот при прийманні та обробці готівкових грошей з використанням відповідного обладнання (детекторів та сортувальників банкнот);

- при надходженні від фізичних та юридичних осіб пошкоджених банкнот національної валюти з трьома просвердленими отворами з метою їхнього обміну обмін не здійснювати. Вилучені пошкоджені банкноти національної валюти з трьома просвердленими отворами направляти на дослідження до Національного банку.

"Ще раз наголошуємо про інформування клієнтів, включаючи суб'єктів господарювання, зокрема клієнтів-контрагентів, які здають виторг або його інкасують з платіжних пристроїв, про вказаний спосіб пошкоджених банкнот та про те, що вони не приймаються в обмін, а вилучаються для проведення досліджень у Національному банку", - сказано в циркулярі НБУ.