Нацбанк зберігає прогноз зростання ВВП у 2021 році на рівні 3,8%

Основним драйвером буде приватне споживання, що підвищиться на 8%. Цей чинник разом із сприятливими умовами зовнішньої торгівлі компенсують втрати економіки через посилення карантину взимку та навесні та дію інших тимчасових факторів

За прогнозами Національного банку, у 2021 році ВВП України зросте на 3,8%, основним драйвером чого буде підвищення внутрішнього та зовнішнього попиту.

Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за липень 2021 року, повідомляє пресслужба НБУ.

"Економіка відновлюватиметься завдяки збільшенню як внутрішнього, так і зовнішнього попиту. У 2021 році ВВП України зросте на 3,8%. Основним драйвером буде приватне споживання, що підвищиться на 8%. Цей чинник разом із сприятливими умовами зовнішньої торгівлі компенсують втрати економіки через посилення карантину взимку та навесні та дію інших тимчасових факторів", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку вважають, що поширення вакцинації дасть змогу швидше відновитися найбільш постраждалим від карантину секторам послуг та пасажирських перевезень. Економічна активність також пожвавиться внаслідок високого зовнішнього попиту. Сприятливі умови торгівлі дадуть змогу покращити фінансовий стан експортерів та відновити інвестиційну активність.

Нацбанк очікує, що у 2022-2023 роках ВВП України зростатиме на 4% щороку. Крім високого приватного споживання, цьому сприятимуть значний попит на товари українського експорту, а також пожвавлення інвестиційної діяльності підприємств завдяки кращим фінансовим результатам та активізації кредитування.

Як повідомлялося, за розрахунками Мінекономіки, у ІІ кварталі 2021 року зростання ВВП очікується на рівні 6%, що дозволить у І півріччі вийти на зростання ВВП на 1,9%, а за підсумками 2021 року – на 4,1%.