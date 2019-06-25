Нацгвардія почала службове розслідування через виконання пісні Газманова на випускному академії, - ВІДЕО

Напередодні з'явилося відео, на якому випускники Академії НГУ в Харкові танцюють під пісню "Офіцери"

Національна гвардія розпочала службове розслідування за фактом виконання пісні "Офіцери" російського співака Олега Газманова на випускному Національної академії НГУ в Харкові.

"Командувач Національної гвардії України Микола Балан ініціював проведення службового розслідування за фактом використання гвардійцями пісні, яка популяризує російських військових. У засобах масової інформації впродовж вихідних були публікації про використання російської пісні під час святкування випуску однієї з груп Національної академії Національної гвардії України", - повідомляє прес-служба Нацгвардії, інформують "Українські Новини".

Раніше в соціальних мережах з'явилося відео, на якому випускники Академії Нацгвардії танцюють на випускному під пісню Газманова "Офіцери".

Нагадаємо, що в 2015 році Міністерство культури включило російського співака Газманова в перелік діячів культури, які створюють загрозу національній безпеці.