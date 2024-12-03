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Нацгвардія зможе брати участь у місіях Європейських Сил Жандармерії

03 грудня 2024, 11:30
Нацгвардія зможе брати участь у місіях Європейських Сил Жандармерії
Фото: з вільних джерел
Українські нацгвардійці отримали статус "спостерігача" у EUROGENDFOR, який дозволяє їм таку можливість.
Нацгвардія України набула статусу “Спостерігача” Європейських Сил Жандармерії.
 
Про це повідомили у МВС.
 
Відповідна Декларація була підписана під час засідання Міжвідомчого комітету високого рівня Європейських Сил Жандармерії (EUROGENDFOR). Україну представляла делегація Національної гвардії України на чолі з командувачем Олександром Півненком. 
 
Національна гвардія України інтегрувалася до європейської спільноти правоохоронних формувань з військовим статусом з метою реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО”, ‒ зазначено у пресрелізі.
 
Статус “Спостерігача” відкриває можливість участі в місіях, навчаннях EUROGENDFOR, обміну досвідом.
 
Це дозволить вивчати та запроваджувати європейські практики, стандарти забезпечення громадської безпеки та порядку, протидії злочинності, терористичним загрозам”, ‒ пояснили у міністерстві. 

 

Нацгвардійці також зможуть реалізовувати проєкти міжнародної технічної допомоги і брати участь у міжнародних заходах.

МВСвійна в Україніросія окупанти

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