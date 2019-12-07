Нацгвардійця Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення

Нацгвардійця Віталія Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення.

Українця звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році. Рішення суд оголосив без мотивувальної частини. Також Марківа зобов'язали виплатити компенсацію родині загиблого, інформує "Громадське".

Нагадаємо, поліція Італії затримала Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.

Національна гвардія України занепокоєна арештом заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа.