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Нацгвардійця Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення

Рішення суд оголосив без мотивувальної частини
Нацгвардійця Віталія Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення.
Нацгвардійця Марківа в Італії засудили до 24 років ув Фото: ngu.gov.ua/ru

Українця звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році. Рішення суд оголосив без мотивувальної частини. Також Марківа зобов'язали виплатити компенсацію родині загиблого, інформує "Громадське".

Нагадаємо, поліція Італії затримала Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.

Національна гвардія України занепокоєна арештом заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа.

Італійський фотокореспондент Андреа Рокеллі 2014 року потрапив у Слов'янськ, не узгоджуючи цю поїздку із офіційною владою України.
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12 07 2019 16:50
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