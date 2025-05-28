Національна асамблея Франції підтримала закон про легалізацію евтаназії

Президент Еммануель Макрон привітав це рішення, назвавши його "важливим кроком".

Нижня палата французького парламенту ухвалила законопроект, що дозволяє евтаназію для позбавлення життя людей з невиліковними хворобами.

Про це повідомив телеканал France 24.

Законопроєкт був схвалений 305 голосами "за" та 199 "проти". Після цього документ обговорюватиметься у верхній палаті парламенту.

Зазначається, що для увалення остаточного рішення потрібен буде деякий час. Згідно з інформацією, евтаназію зможуть використовувати лише особи віком від 18 років. Однак ці особи повинні бути громадянами Франції або постійними жителями країни.

Крім того, для евтаназії команда медичних працівників повинна підтвердити невиліковну, смертельно небезпечну хворобу пацієнта та нестерпний біль. Однак евтаназія не буде дозволена для осіб з важкими психічними захворюваннями або нейродегенеративними розладами.

Президент Еммануель Макрон привітав це рішення, назвавши його "важливим кроком".