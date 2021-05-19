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Національна бібліотека Чехії постраждала від хакерської атаки

Фахівці зараз працюють над безпечним відновленням ключових систем, також готується заява до правоохоронних органів
Національна бібліотека Чехії заявила, що її системи у ніч на 18 травня зазнали хакерської атаки, у зв’язку з чим робота всіх систем тимчасово призупинена.
Національна бібліотека Чехії постраждала від хакерської атаки Фото: EPA/UPG
Про це у коментарі ČTK розповіла речниця закладу Ірена Манакова, повідомляє "Європейська правда".
 
За її словами, фахівці зараз працюють над безпечним відновленням ключових систем, також готується заява до правоохоронних органів. 
 
Опівдні Національна бібліотека розмістила у своїх соцмережах повідомлення про те, що повністю призупиняє роботу онлайн у зв’язку з наслідками кібератаки. Згодом повідомили, що деякі бази даних все ж доступні.
 
Раніше у Чехії від кібератак постраждали деякі лікарні та відомства. 
 
У здійсненні атаки на стратегічну установу у 2019 році, та декілька лікарень навесні 2020 року запідозрили російських хакерів.
 
 
 
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19 05 2021 16:37
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