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ПОЛІТИКА

Національна поліція нагадала про певні обмеження на зимові свята

25 грудня 2022, 21:00
Національна поліція нагадала про певні обмеження на зимові свята
Фото: Українська правда
Поліція подбає про безпеку громадян на період зимових свят. Правоохоронці контролюватимуть дотримання всіх вимог воєнного стану, зокрема, комендантської години і заборони на піротехнічні засоби

Поліція подбає про безпеку громадян на період зимових свят. Правоохоронці контролюватимуть дотримання всіх вимог воєнного стану, зокрема, комендантської години і заборони на піротехнічні засоби. Про це Суспільному в ефірі єдиного телемарафону розповіла речниця Нацполіції України Мар’яна Рева.

“Перш за все, люди повинні пам’ятати про те, що існує комендантська година, і про те, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги, незалежно від того, який це день — святковий чи не святковий. Ми розуміємо, наскільки підступним є наш ворог, який з цинічним задоволенням, можливо, буде намагатися зіпсувати нам святкові дні”, — сказала Рева.

Є певні вимоги комендантської години, незалежно від того святковий чи не святковий день. Поліцейські будуть перевіряти людей, документи, доставляти в підрозділи поліції для встановлення особи чи для перевірки цієї особи.

“Люди  повинні розуміти, що таке може бути і ставитися до цього з розумінням. Наразі йде війна, особливі безпекові заходи проводяться поліцією. Немає винятків — святковий чи не святковий день”, — сказала Рева.

Вона також наголосила, що в підрозділах поліції, в розгорнутих мобільних пунктах поліції діють пункти обігріву.

“І якщо особа опинилася в комендантську годину на вулиці, не може вчасно повернутися додому чи туди, куди хотіла, то можна звернутися в ці пункти і пробути там до закінчення комендантської години”, — пояснила речниця Нацполіції.

Вона також нагадала, що піротехнічні засоби — і їх реалізація, і їх використання — по всій території України заборонені.


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