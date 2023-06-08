Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Національна рада Швейцарії відхилила план підтримки України

08 червня 2023, 17:44
Національна рада Швейцарії відхилила план підтримки України
Фото: AP
Кошти планувалося використати на гуманітарну допомогу, цивільний захист і розмінування, а також на заходи з "розбудови миру".

Нижня палата парламенту Швейцарії в четвер більшістю голосів відхилила схвалення плану підтримки України на понад п’ять мільярдів євро протягом наступних п’яти-десяти років.

Про це повідомляє RTS.

Проти плану, представленого федеральним міністром закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассісом, проголосували 105 депутатів Національних зборів – передусім представники правих партій – проти 86, які його підтримали.

Кошти планувалося використати на гуманітарну допомогу, цивільний захист і розмінування, а також на заходи з "розбудови миру". Однак кілька депутатів парламенту заявили, що багато питань все ще потребують роз'яснення у плані відновлення України та міжнародного співробітництва.

Пропозицію ще у березні висунув комітет палати із закордонних справ, представник якого Ніколас Вальдер пояснював, що відмова Швейцарії від збройної допомоги Україні "не повинна звільняти нас від наших солідарних зусиль на підтримку України".

"Виділяючи 0,22% ВВП на допомогу цій країні, Швейцарія перебуває позаду майже всіх європейських країн. Австрія та Норвегія роблять набагато більше відповідно до своєї економічної потужності. Навіть Польща витрачає 3,1% свого ВВП на допомогу", – сказав Вальдер.

До цього Швейцарія вже схвалила надання Україні трьох пакетів гуманітарної допомоги на загальну суму понад 1,8 мільярда євро протягом наступних шести років.

війнаШвейцаріяпідтримка України

Останні матеріали

Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Політика
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 12:17
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Політика
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 11:15
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день
Політика
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день "Д" – Давід Ігнатіус
Переклад iPress – 08 червня 2023, 08:53
Все, що має значення в путінському бардаку – це
Політика
Все, що має значення в путінському бардаку – це "хороші новини". І це логічний результат його правління – Том Купер
Переклад iPress – 07 червня 2023, 16:53
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Політика
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Переклад iPress – 07 червня 2023, 13:55
Підрив Каховської ГЕС та реакція кремлядей. путін і його ФСБ перетворили росію на терористичну державу – Том Купер та інші
Cуспільство
Підрив Каховської ГЕС та реакція кремлядей. путін і його ФСБ перетворили росію на терористичну державу – Том Купер та інші
Переклад iPress – 07 червня 2023, 00:58
Однозначно: Україна – не Ізраїль. Членство в НАТО приносить не лише безпеку – Едвард Лукас
Політика
Однозначно: Україна – не Ізраїль. Членство в НАТО приносить не лише безпеку – Едвард Лукас
06 червня 2023, 14:27
Україна не стріляє з
Політика
Україна не стріляє з "Патріотів" по горобцях. Але росіяни намагаються затримати український наступ – Том Купер
Переклад iPress – 06 червня 2023, 13:17
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється