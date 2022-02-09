Нацполіція викрила понад 30 тисяч справ за фактами злочинів російської армії

Розпочато слідчі дії

Понад 30 тисяч кримінальних проваджень розпочали слідчі Національної поліції України за фактами вчинення на території нашої держави злочинів військовими рф та їхніми поплічниками.

Про це сказав на брифінгу начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування НПУ, генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, за його словами, за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни) порушено 21 тис. кримінальних проваджень, за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) - 7,2 тис. і за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) - 1 255.

24 лютого росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Війська рф нищать ключові об’єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіабомб і балістичних ракет.