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Нацполіція вилучила арсенал зброї з гаража в Маріуполі

Зараз з власником гаража проводяться слідчі дії
Співробітники ГУ НП у Донецькій області спільно зі співробітниками управління "К" Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях в орендованому гаражі в Маріуполі вилучили зброю, гранатомети, автомат-кулемет, вибухівку і понад 6 тисяч патронів.
Нацполіція вилучила арсенал зброї з гаража в Маріуполі Фото: npu.gov.ua

За наявною оперативною інформацією за фактом зберігання небезпечних предметів слідчі обласного главку поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України, повідомляє прес-служба Нацполіції.

27 лютого під час проведення санкціонованих заходів у гаражному приміщенні в Кальміуському районі Маріуполя правоохоронці виявили автомат, 2 пістолети, автомат-кулемет, 2 гранатомети, 10 гранат, 4 кілограми пластиду і понад 6 тисяч патронів різного калібру.

Зараз з власником гаража проводяться слідчі дії. Встановлено, що приміщення орендував 30-річний чоловік, який переховується на території країни-агресора.

Поліцейським належить встановити походження арсеналу і кінцеву мету його зберігання.

Нагадаємо, що в селі Рокитне Рівненської області поліцейські затримали 20-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння кинув у людей гранату.

 

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28 02 2019 10:30
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