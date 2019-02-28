Нацполіція вилучила арсенал зброї з гаража в Маріуполі
За наявною оперативною інформацією за фактом зберігання небезпечних предметів слідчі обласного главку поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України, повідомляє прес-служба Нацполіції.
27 лютого під час проведення санкціонованих заходів у гаражному приміщенні в Кальміуському районі Маріуполя правоохоронці виявили автомат, 2 пістолети, автомат-кулемет, 2 гранатомети, 10 гранат, 4 кілограми пластиду і понад 6 тисяч патронів різного калібру.
Зараз з власником гаража проводяться слідчі дії. Встановлено, що приміщення орендував 30-річний чоловік, який переховується на території країни-агресора.
Поліцейським належить встановити походження арсеналу і кінцеву мету його зберігання.
Нагадаємо, що в селі Рокитне Рівненської області поліцейські затримали 20-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння кинув у людей гранату.
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