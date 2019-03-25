Нацполіція вирішила замінити автомати Калашникова німецькими MP5

Національна поліція вирішила відмовитися від використання автоматів Калашникова, пістолетів Макарова і закупити німецькі пістолети-кулемети МР5.

"У нас амбітна мета - на 90% відмовитися від традиційних автоматів Калашникова, пістолетів Макарова, ТТ, замінивши їх сучасною європейською зброєю. Непрофесіонали часто запитують, чи виправдано це з огляду на значні запаси АКМ і боєприпасів до них. Відповідаю: виправдано. І вже ухвалено рішення про закупівлю німецьких пістолетів-кулеметів МР-5, якими буде забезпечено кожен патрульний наряд", - розповів голова Нацполіції Сергій Князєв.

Князєв підкреслив, що МР5 найкраще підходить саме для поліцейських функцій.

"Простіше кажучи, автомат Калашникова створювався для військових, щоб убивати. У поліції інші завдання. Перед нами не вороги, а правопорушники. Наше завдання - зберегти життя злочинця і зберегти власне", - підкреслив голова Нацполіції.

Він також зазначив, що підрозділи поліції в зоні операції Об'єднаних сил не перейдуть на оснащення німецькими пістолетами-кулеметами.

Нагадаємо, санкції, введені США проти РФ 2014 року, забороняють американським компаніям вести справи з вісьмома російськими виробниками зброї, серед яких "Калашников", що виробляє АК-47. У зв'язку із цим компанія Kalashnikov USA розірвала відносини з російським концерном "Калашников" і перенесла виробництво у Флориду.

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