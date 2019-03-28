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Нацрада спробує анулювати ліцензію телеканалу Мураєва

"Наш" відмовився виправляти порушення, виявлені чиновниками
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має намір через суд анулювати ліцензію телеканалу "Наш" (він же "Максі-ТВ", ТОВ "Наша Прага") народного депутата Євгена Мураєва.
Нацрада спробує анулювати ліцензію телеканалу Мураєва Євген Мураєв. Фото: ТВі

Таке рішення пов'язано з тим, що телеканал відмовився виправляти порушення, за які 6 грудня 2018 року він отримав офіційне попередження. Повторна перевірка 1 березня показала, що в ефірі мовника немає ані культурних програм, ані науково-просвітницьких, ані розважальних, ані дитячих, ані фільмів.

Раніше "Максі-ТВ" був розважальним каналом, але після придбання його Мураєвим, там самовільно змінили програмну концепцію.

"Формат мовлення [телеканалу "Наш"] не відповідає ліцензійним умовам: за ліцензією - культурологічно-розважальний із фільмопоказом, а фактично - інформаційно-аналітичний", - ідеться в повідомленні Нацради.

Згідно з даними Державного реєстру фізичних і юридичних осіб-підприємців, бенефіціарним власником компанії "Наша Прага" є батько народного депутата Євгена Мураєва Володимир Мураєв.

Нагадаємо, що Мураєву раніше належав канал NewsOne (ТОВ "Новини 24 години"), але на початку жовтня корпоративні права на нього перейшли до депутата Тараса Козака, наближеного до Віктора Медведчука.   

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28 03 2019 17:26
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