Нацвідбір на Євробачення-2019: результати першого півфіналу

До фіналу Нацвідбору пройшли троє учасників: MARUV, Brunettes Shoot Blondes та YUKO

Перший півфінал відбору на Євробачення 2019 від України пройшов 9 лютого.

За результатами балів від суддів та глядачів до фіналу Нацвідбору пройшли троє учасників: MARUV, Brunettes Shoot Blondes та YUKO, повідомляє Телеканал новин "24".

Національний відбір на Євробачення-2019 – це музичний конкурс, що визначає представника України на пісенному конкурсі Євробачення.

9 лютого у прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA:ПЕРШИЙ о 19:00 глядачі побачили вісім учасників, готових представити Україну на Євробаченні-2019: The Hypnotunez із піснею Hey, LETAY із піснею "Мила моя", VERA KEKELIA із піснею WOW, ЦеШо із піснею Hate, YUKO із піснею GALYNA GULIALA, Maruv із піснею Siren Song, Brunettes Shoot Blondes із піснею Houston, BAHROMA із піснею "Назавжди-Навсегда".

За результами глядацького голосування та голосуванням журі учасники Національного відбору Євробачення-2019 в Україні отримали такі бали:

The Hypnotunez – 1 (бали від журі), 1 (али від глядачів)

LETAY – 2, 3.

VERA KEKELIA – 4, 2.

ЦеШо – 5, 6.

YUKO – 8, 5.

MARUV – 6, 8.

Brunettes Shoot Blondes – 7, 7.

BAHROMA – 3, 4.

Цього року в кожному півфіналі бере участь по 8 учасників. За результатами балів від суддів і глядачів, до фіналу Нацвідбору пройдуть по троє учасників з кожного півфіналу.

Членами журі Національного відбору-2019 стали: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).

Нагадаємо, представниця Ізраїлю Нетта Барзілай стала переможницею "Євробачення-2018", яке проходило в Лісабоні (Португалія). Друге місце посіла учасниця від Кіпру Елені Фурейра, третє – Сезар Семпсон (Австрія). До п'ятірки лідерів увійшли також Німеччина та Італія. Конкурсант з України MELOVIN посів 17 місце.