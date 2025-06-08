Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Науседа розкритикував Мерца за невиконання обіцянок щодо нових санкцій проти рф

08 червня 2025, 17:17
Науседа розкритикував Мерца за невиконання обіцянок щодо нових санкцій проти рф
джерело president.gov.ua
Науседа підкреслив, що росія становить загрозу для всієї Європи.

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за те, що він не виконав свою обіцянку щодо запровадження додаткових санкцій проти росії.

Про це він заявив в інтерв'ю Bild.

У Науседи запитали, чи підірвало довіру до Європи те, що Мерц обіцяв разом із Великою Британією та Францією запровадити додаткові санкції проти москви за відмову припиняти вогонь проти України, але не зробив цього. Президент Литви відповів, що це "безперечно" вплинуло на авторитет європейських країн.
 
"Це проблема. І вона впливає не тільки на довіру до наших санкцій, а й на довіру до всіх наших заходів щодо росії та нашої підтримки України. Ми багато разів оголошували, що будемо підтримувати Україну і постачати винищувачі, далекобійні ракети і боєприпаси. Але ми не можемо виконати ці обіцянки", - сказав Науседа.
 
Також президент Литви в розмові з журналістами заявив, що росія не обмежиться Україною. За його словами, москва становить загрозу для всієї Європи.
 
"Тому стояти разом - це абсолютно правильний підхід", - додав Науседа.
війна в Українінауседаросія окупанти

Останні матеріали

Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Політика
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Переклад iPress – 06 червня 2025, 12:22
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Політика
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Переклад iPress – 06 червня 2025, 10:01
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 червня 2025, 08:25
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Технології
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Переклад iPress – 05 червня 2025, 14:43
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Технології
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Переклад iPress – 05 червня 2025, 12:28
Ефективна
Політика
Ефективна "Павутина". Короткий огляд російського бомбардувального флоту і його втрат – Том Купер
Переклад iPress – 05 червня 2025, 00:52
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Політика
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 04 червня 2025, 15:38
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Політика
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Переклад iPress – 04 червня 2025, 11:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється