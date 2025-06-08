Науседа розкритикував Мерца за невиконання обіцянок щодо нових санкцій проти рф

Науседа підкреслив, що росія становить загрозу для всієї Європи.

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за те, що він не виконав свою обіцянку щодо запровадження додаткових санкцій проти росії.

Про це він заявив в інтерв'ю Bild.

У Науседи запитали, чи підірвало довіру до Європи те, що Мерц обіцяв разом із Великою Британією та Францією запровадити додаткові санкції проти москви за відмову припиняти вогонь проти України, але не зробив цього. Президент Литви відповів, що це "безперечно" вплинуло на авторитет європейських країн.

"Це проблема. І вона впливає не тільки на довіру до наших санкцій, а й на довіру до всіх наших заходів щодо росії та нашої підтримки України. Ми багато разів оголошували, що будемо підтримувати Україну і постачати винищувачі, далекобійні ракети і боєприпаси. Але ми не можемо виконати ці обіцянки", - сказав Науседа.

Також президент Литви в розмові з журналістами заявив, що росія не обмежиться Україною. За його словами, москва становить загрозу для всієї Європи.

"Тому стояти разом - це абсолютно правильний підхід", - додав Науседа.