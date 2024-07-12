Науседа вдруге вступив на посаду президента Литви

Церемонія інавгурації розпочалася з урочистого засідання в литовському парламенті.

Сьогодні відбулася інавгурація Гітанаса Науседи на посаду президента Литви на другий термін.

Про це політик написав на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter).

Опівдні церемонія інавгурації розпочалася з урочистого засідання в литовському парламенті – Сеймі, де Науседа склав президентську присягу.

"Сьогодні я вдруге складав президентську присягу. Я пообіцяв нації захищати та зміцнювати Литву, служити батьківщині, демократії та добробуту нашого народу. Я продовжуватиму підтримувати місію стояти на правильному боці історії", – наголосив глава Литовської держави.

Пізніше литовський уряд поверне свої повноваження президенту, який доручить кабінету міністрів продовжувати виконувати обов'язки тимчасового уряду до повторного голосування в Сеймі.

Нагадаємо, що в Литві 26 травня відбувся другий тур президентських виборів. Зі значним відривом у голосуванні переміг чинний президент Гітанас Науседа.

Президент України Володимир Зеленський привітав Науседу з перемогою на виборах.

"Шановний Гітанасе Науседо, вітаю вас із переобранням! Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі", – написав Зеленський.