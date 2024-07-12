Науседа вдруге вступив на посаду президента Литви
Сьогодні відбулася інавгурація Гітанаса Науседи на посаду президента Литви на другий термін.
Про це політик написав на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter).
Опівдні церемонія інавгурації розпочалася з урочистого засідання в литовському парламенті – Сеймі, де Науседа склав президентську присягу.
"Сьогодні я вдруге складав президентську присягу. Я пообіцяв нації захищати та зміцнювати Литву, служити батьківщині, демократії та добробуту нашого народу. Я продовжуватиму підтримувати місію стояти на правильному боці історії", – наголосив глава Литовської держави.
Пізніше литовський уряд поверне свої повноваження президенту, який доручить кабінету міністрів продовжувати виконувати обов'язки тимчасового уряду до повторного голосування в Сеймі.