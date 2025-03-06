Науседа запропонував встановити 1 січня 2030 року датою вступу України в ЄС

За його словами, це буде "не юридичне визначення, але це буде наше політичне зобов’язання визначити шлях"

Президент Литви Гітанас Науседа пропонує встановити для України конкретну дату набуття членства в Європейському союзі – 1 січня 2030 року.

Про це він сказав в Брюсселі, прибувши на спеціальне засідання Європейської ради, передає Інтерфакс-Україна.

"Для мене важливо підтримувати Україну політично, тому я запропонував встановити орієнтовну дату членства України в Європейському Союзі, наприклад, 2030 рік, 1 січня", – сказав президент Литви.

За його словами, це буде "не юридичне визначення, але це буде наше політичне зобов’язання визначити шлях і надіслати дуже чіткі орієнтири нашим друзям, українцям, які потребують нашої підтримки, і не лише військової фінансової підтримки, а й політичної".