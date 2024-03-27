Навального хотіли обміняти на ув'язненого офіцера ФСБ – WSJ

Наразі він перебуває у Німеччині, де за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі отримав довічне увʼязнення.

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон пролобіювала міжнародні переговори про обмін російського політика Олексія Навального на офіцера ФСБ рф Вадима Красікова.

Про це йдеться у розслідуванні газети The Wall Street Journal.

Чинні і колишні чиновники зі США, Європи та росії розповіли журналістам, що Гілларі Клінтон відгукнулася на прохання журналіста-розслідувача Христо Грозева, який був другом Олексія Навального. Він пропонував включити увʼязненого російського політика до списку під час переговорів про обмін на Вадима Красікова.



Оскільки Красіков відбуває покарання у Німеччині, дружина Навального Юлія неофіційно зверталася до німецької влади, однак там думки розділилися: міністр закордонних справ Анналена Бербок була проти будь-якої угоди за участю засудженого за вбивство офіцера ФСБ.

Німецький канцлер Олаф Шольц своєю чергою під час поїздки у Вашингтон таємно обговорював можливий обмін Навального, адже у Німеччині його вважають впливовим опозиціонером, і це могло зменшити обурення населення в разі передачі росії Вадима Красікова.

Проте, на момент смерті Навального остаточної угоди країни не досягли, москві не надсилали офіційної пропозиції, а донесли подробиці можливого обміну через приватного посередника. Імовірно, ним був російський олігарх Роман Абрамович.



У The Wall Street Journal пояснюють, що у вʼязницях в США немає людей, яких би путін бажав повернути, тому Навального хотіли обміняти саме на Красікова.

Соратники Навального та його дружина сподівалися, що прорив у переговорах відбудеться на зустрічі представників силових структур у Мюнхені, Юлія Навальна приїхала туди, але під час саміту стало відомо про смерть політика.



Спочатку угода стосувалася обміну американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого тримають у вʼязниці в рф за звинуваченнями у шпигунстві, на Красікова, проте Гілларі Клінтон просунула ідея додати до списку Навального.



За звільнення Евана Гершковича виступав і колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такеру Карлсон. Він заявляв, що хотів вплинути на путіна під час свого візиту в москву для інтервʼю з очільником кремля.

путін відкинув ідею звільнення, але припустив, що Гершковича можна обміняти на неназваного вʼязня, який відповідає опису Красікова, казав пізніше ведучий.