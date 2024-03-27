Навального хотіли обміняти на ув'язненого офіцера ФСБ – WSJ
Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон пролобіювала міжнародні переговори про обмін російського політика Олексія Навального на офіцера ФСБ рф Вадима Красікова.
Про це йдеться у розслідуванні газети The Wall Street Journal.
Чинні і колишні чиновники зі США, Європи та росії розповіли журналістам, що Гілларі Клінтон відгукнулася на прохання журналіста-розслідувача Христо Грозева, який був другом Олексія Навального. Він пропонував включити увʼязненого російського політика до списку під час переговорів про обмін на Вадима Красікова.
Оскільки Красіков відбуває покарання у Німеччині, дружина Навального Юлія неофіційно зверталася до німецької влади, однак там думки розділилися: міністр закордонних справ Анналена Бербок була проти будь-якої угоди за участю засудженого за вбивство офіцера ФСБ.
Німецький канцлер Олаф Шольц своєю чергою під час поїздки у Вашингтон таємно обговорював можливий обмін Навального, адже у Німеччині його вважають впливовим опозиціонером, і це могло зменшити обурення населення в разі передачі росії Вадима Красікова.
Проте, на момент смерті Навального остаточної угоди країни не досягли, москві не надсилали офіційної пропозиції, а донесли подробиці можливого обміну через приватного посередника. Імовірно, ним був російський олігарх Роман Абрамович.
У The Wall Street Journal пояснюють, що у вʼязницях в США немає людей, яких би путін бажав повернути, тому Навального хотіли обміняти саме на Красікова.
Соратники Навального та його дружина сподівалися, що прорив у переговорах відбудеться на зустрічі представників силових структур у Мюнхені, Юлія Навальна приїхала туди, але під час саміту стало відомо про смерть політика.
Спочатку угода стосувалася обміну американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого тримають у вʼязниці в рф за звинуваченнями у шпигунстві, на Красікова, проте Гілларі Клінтон просунула ідея додати до списку Навального.
За звільнення Евана Гершковича виступав і колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такеру Карлсон. Він заявляв, що хотів вплинути на путіна під час свого візиту в москву для інтервʼю з очільником кремля.
путін відкинув ідею звільнення, але припустив, що Гершковича можна обміняти на неназваного вʼязня, який відповідає опису Красікова, казав пізніше ведучий.