Навчальний рік у Києві: 95% шкіл працюватимуть у змішаному форматі

Мер Києва Віталій Кличко розповів про те, як працюватимуть школи столиці в новому навчальному році. За його словами, у Києві для очного навчання відкриють лише ті школи, які мають обладнане укриття або ж мають його десь поруч у кроковій доступності.

Про це він написав у своєму телеграмі.

"Нагадаю, ми ухвалили рішення, що в очному режимі школярі вчитимуться тільки в тих навчальних закладах, де є облаштовані укриття або де укриття – в кроковій доступності. І ми завершуємо перевірку шкіл щодо їх готовності. Бо безпека наших дітей в умовах війни – найголовніше", – написав мер Києва.

Кличко поділився, що в онлайн-режимі з 421 школи будуть працювати 22, оскільки вони не мають укриттів ні всередині будівлі, ні поруч. Також в онлайн-форматі розпочне навчання одна зі шкіл Подільського району: вона найбільше постраждала під час обстрілів навесні.

Інші 95% шкіл розпочнуть навчання у змішаному форматі. Школярі матимуть змогу навчатися і онлайн, і очно. До офлайн-навчання виявили бажання долучитися 132 тис. школярів.

Також Кличко підкреслив, що у столиці нині перевірили всі школи. Укриття в них надійно обладнані: є парти, стільці, санвузли та навіть місця для лежання. Загалом ці укриття разом можуть вмістити до 145 тис. людей.

У деяких школах облаштування укриттів триває. Його планують завершити до кінця вересня. Упродовж цього часу учні ходитимуть до укриттів у метро чи до шкіл по сусідству.

"Загалом у Києві перебувають 60% дітей-школярів, 20% дітей за кордоном, 20% - в інших регіонах України. Понад 4 тисячі дітей-переселенців уже прийняли школи та садки столиці. І їх кількість збільшується", – додав Віталій Кличко.

Раніше повідомлялось, що в Києві почали відновлювати гаряче водопостачання.