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Навчальний центр F-16 у Румунії підготував перших місцевих пілотів

27 липня 2024, 15:56
Навчальний центр F-16 у Румунії підготував перших місцевих пілотів
Згодом у центрі навчатимуть і українців.
Європейський навчальний центр F-16 (EFTC) у Румунії підготував перших румунських пілотів. Нідерланди зіграли важливу роль у створенні цього центру і надали для його потреб свої винищувачі. 
 
Про це повідомили у Міноборони Нідерландів.
 
Ці пілоти тепер можуть задіяні в оперативному розгортанні. 
 
Під час навчання вони застосовували різні сценарії. Наприклад, виконували місії в темний час доби і тренувалися з пілотами країн-членів НАТО. 
 
Наступні румунські пілоти вже приступини до навчання. Згодом  там навчатимуть і українських військових.
 
"З нетерпінням чекаю моменту, коли тут будуть готувати перших українських пілотів. Україна дуже потребує посилення протиповітряної оборони", – повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
 
Всього Нідерланди доставлять загалом 18 винищувачів  F-16 до Європейського навчального центру F-16. Окрім винищувачів для навчального центру, Нідерланди також поставлять в Україну 24 літаки.
Румуніявійна в Українівинищувач f-16росія окупанти

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