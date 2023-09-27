Навчання біля Тайваню спрямовані на боротьбу з "нахабством сепаратистів" – Пекін

Армія Китаю і надалі буде проводити навчання навколо Тайваню, допоки Тайбей буде дотримуватись курсу на незалежність від Пекіна.

Про це передає CGTN.

"Дії Народно-визвольної армії Китаю із захисту національного суверенітету та територіальної цілісності ніколи не припиняться, доки сепаратисти незалежності Тайваню продовжуватимуть провокації", - заявив речник Управління у справах Тайваню Держради КНР Чжу Фенлянь.

Він додав, що численні навчання і тренування армії КНР в Тайванській протоці та навколо неї спрямовані на рішучу боротьбу з нахабством сепаратистських сил і сепаратистськими діями.

"Ми сподіваємося, що співвітчизники Тайваню зможуть відрізнити правильне від неправильного, розгледіти причину та наслідок, рішуче виступити проти незалежності Тайваню й співпрацювати з нами, щоб захистити мир і стабільність у Тайванській протоці", - повідомив речник китайського уряду.

КНР віднедавна збільшила кількість бойових літаків, які проводять щоденні патрулювання повітряного простору навколо Тайваню. При цьому кілька десятків військових повітряних суден регулярно входять до зони ідентифікації тайванської ППО, що, втім, не вважається порушенням повітряного простору Тайваню.