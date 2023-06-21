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Навчання льотчиків на F-16 може відбутись у Румунії – Politico

21 червня 2023, 21:47
Навчання льотчиків на F-16 може відбутись у Румунії – Politico
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
Ймовірно, навчання вестиме компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16.

Держави, що входять у так звану коаліцію винищувачів, розглядають Румунію як можливе місце для навчання українських льотчиків керуванню винищувачами F-16.

Про це пише Politico з посиланням на два американських джерела.

За даними співрозмовників видання, "коаліція винищувачів" працює над домовленістю про проведення авіаційних навчань на одному з полігонів у Румунії. 

Європейські посадовці публічно не підтверджували й не спростовували, що пропозиція навчати українських льотчиків у Румунії справді обговорюється.

Військово-повітряні сили Румунії мають на озброєнні 17 вживаних літаків F-16, придбаних у Португалії, і планують придбати ще 32 літаки у Норвегії. Проте нещодавно Бухарест схвалив план придбання більш досконалих F-35.

Країна відіграє важливу роль у місії НАТО з патрулювання повітряного простору – міжнародній оперативній групі, яка займається постійним патрулюванням європейського неба з метою швидкого реагування на порушення повітряного простору.

У Міністерстві оборони Румунії на запит Politico не підтвердили й не спростували, що розглядають можливість навчання українських льотчиків на своїй території, та зауважили, що "вітають ініціативу створення коаліції країн-членів НАТО з метою підготовки льотчиків на F-16".

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