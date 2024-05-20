Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Навчання солдатів НАТО в Україні не призведе до ескалації війни – прем'єр-міністерка Естонії

20 травня 2024, 12:44
Навчання солдатів НАТО в Україні не призведе до ескалації війни – прем'єр-міністерка Естонії
Каллас Естонія
Прем'єрка Естонії Кая Каллас вважає, що країни НАТО не повинні боятися, що відправка військ в Україну для навчання солдат ЗСУ може втягнути альянс у війну з рф.

Про це вона сказала для Financial Times.

"Є країни, які вже готують солдатів на землі, і вони робили це на свій страх і ризик", - сказала Каллас. 

Вона впевнена, що якщо окупанти атакуватимуть навчальний персонал, це не призведе до автоматичного спрацювання статті 5 НАТО про взаємну оборону.

"Я не можу уявити, що якщо там хтось постраждає , то ті, хто прислав своїх людей, скажуть: Це п’ята стаття. Давайте... бомбити росію. Це не так. Це не автоматично. Тож ці страхи необґрунтовані. Якщо ви посилаєте своїх людей допомагати українцям... ви знаєте, що в країні війна, і ви йдете у зону ризику. Тому ви ризикуєте", – пояснила вона.

Україні в найближчі місяці потрібно набрати і навчити сотні тисяч військових. Було б ефективніше зробити це на території нашої країни і не транспортувати солдатів і зброю до Польщі чи Німеччини і назад.

Європейські лідери почали змінювати свою позицію з огляду на те, що російські війська перевершують ЗСУ в озброєнні і чисельності, і тому Україні важко зберегти свої оборонні лінії.

Генерал Сі-К’ю Браун, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, припустив, що європейці "з часом досягнуть того, щоб відправити більше військ в Україну".

"російська пропаганда спрямована на війну з НАТО, тому їм не потрібні виправдання. Що б ми не робили на нашому боці... Якщо вони хочуть атакувати, вони нападуть", - додала Каллас.

Естонія найрішучіший союзник України і найбільшим військовим донором Києва, якщо виміряти частку валового внутрішнього продукту. 

Прем'єрка додала, що українські союзники не мають спільної мети, але, як Естонія, хочуть перемоги для ЗСУ, однак інші фокусують на тому, аби Україна не програла.

"І якщо у вас немає мети, у вас немає стратегії. У вас немає тактики, як досягти цієї мети. І це те, що мене хвилює. Дехто каже: "Українці не повинні програти". Інші кажуть: "Ми маємо працювати на Україну і перемогу". А це не одне й те саме. У нас може бути лише мета – перемога, але Україна визначить, що це за перемога", – підсумувала Каллас.

 
ЕстоніяУкраїнаКая Каллассолдати нато

Останні матеріали

Грузинська весна: росія наступає. Як на це має реагувати Захід – Atlantic Council
Політика
Грузинська весна: росія наступає. Як на це має реагувати Захід – Atlantic Council
Переклад iPress – 20 травня 2024, 15:42
Україна пролонговує 1938 рік для Європи. Чому Естонія, Латвія та Литва балансують на тонкій межі між тривогою та зневірою – Едвард Лукас
Політика
Україна пролонговує 1938 рік для Європи. Чому Естонія, Латвія та Литва балансують на тонкій межі між тривогою та зневірою – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 травня 2024, 13:56
Прогноз чи реальність? Світові ЗМІ пишуть про грандіозні успіхи росіян, яких насправді немає – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Прогноз чи реальність? Світові ЗМІ пишуть про грандіозні успіхи росіян, яких насправді немає – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 травня 2024, 09:38
Ситуація на Харківському напрямку під контролем ЗСУ. На інших напрямках теж прогнозовано – Том Купер
Cуспільство
Ситуація на Харківському напрямку під контролем ЗСУ. На інших напрямках теж прогнозовано – Том Купер
Переклад iPress – 19 травня 2024, 23:05
Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Політика
Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Переклад iPress – 17 травня 2024, 15:16
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 17 травня 2024, 12:36
Чи готові європейці відправити війська в Україну? Про що свідчить опитування експертів – Європейський центр Карнеґі
Політика
Чи готові європейці відправити війська в Україну? Про що свідчить опитування експертів – Європейський центр Карнеґі
Переклад iPress – 17 травня 2024, 09:34
В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Cуспільство
В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 травня 2024, 15:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється