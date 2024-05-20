Прем'єрка Естонії Кая Каллас вважає, що країни НАТО не повинні боятися, що відправка військ в Україну для навчання солдат ЗСУ може втягнути альянс у війну з рф.

Про це вона сказала для Financial Times.

"Є країни, які вже готують солдатів на землі, і вони робили це на свій страх і ризик", - сказала Каллас.

Вона впевнена, що якщо окупанти атакуватимуть навчальний персонал, це не призведе до автоматичного спрацювання статті 5 НАТО про взаємну оборону.

"Я не можу уявити, що якщо там хтось постраждає , то ті, хто прислав своїх людей, скажуть: Це п’ята стаття. Давайте... бомбити росію. Це не так. Це не автоматично. Тож ці страхи необґрунтовані. Якщо ви посилаєте своїх людей допомагати українцям... ви знаєте, що в країні війна, і ви йдете у зону ризику. Тому ви ризикуєте", – пояснила вона.

Україні в найближчі місяці потрібно набрати і навчити сотні тисяч військових. Було б ефективніше зробити це на території нашої країни і не транспортувати солдатів і зброю до Польщі чи Німеччини і назад.

Європейські лідери почали змінювати свою позицію з огляду на те, що російські війська перевершують ЗСУ в озброєнні і чисельності, і тому Україні важко зберегти свої оборонні лінії.

Генерал Сі-К’ю Браун, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, припустив, що європейці "з часом досягнуть того, щоб відправити більше військ в Україну".

"російська пропаганда спрямована на війну з НАТО, тому їм не потрібні виправдання. Що б ми не робили на нашому боці... Якщо вони хочуть атакувати, вони нападуть", - додала Каллас.

Естонія найрішучіший союзник України і найбільшим військовим донором Києва, якщо виміряти частку валового внутрішнього продукту.

Прем'єрка додала, що українські союзники не мають спільної мети, але, як Естонія, хочуть перемоги для ЗСУ, однак інші фокусують на тому, аби Україна не програла.

"І якщо у вас немає мети, у вас немає стратегії. У вас немає тактики, як досягти цієї мети. І це те, що мене хвилює. Дехто каже: "Українці не повинні програти". Інші кажуть: "Ми маємо працювати на Україну і перемогу". А це не одне й те саме. У нас може бути лише мета – перемога, але Україна визначить, що це за перемога", – підсумувала Каллас.