Навчання українців на танках Leopard стартувало

Сьогодні починаються навчання українських екіпажів на танках Leopard за кордоном.

Про це міністр оборони Олексій Резніков поінформував у неділю, 5 лютого, під час пресконференції.

"Ми чітко розуміємо, скільки, коли, яка країна нам дасть (танки – ред.). Ми чітко розуміємо, що із завтрашнього дня, із понеділка вже починається навчання танкових екіпажів за межами України на Leopard", – розповів очільник оборонного відомства.

Також Олексій Резніков додав, що тривають переговори щодо запчастин до Leopard, їхній ремонт, обслуговування тощо.