В Пентагоні очікують, що близько 200 українських військових завершать підготовку на танках Abrams під керівництвом США вже до кінця літа.

Наразі триває 3-ій із 12 тижнів навчання.

Про це пише CBS News.

Українські військові вчаться в Німеччині над індивідуальними навичками і потім перейдуть до тренувань у складі різних підрозділів. В кінці навчання проходитимуть на рівні батальйону.

Очікується, що навчання завершаться як раз з осінньою поставкою 31 танків M1A1 Abrams в Україну.

ЗСУ тренуються в Німеччині на спеціально обладнаних танках, адже обіцяні Abrams ще проходять ремонт.

За словами одного зі співрозмовників журналістів, загалом із лютого 2022 року США навчили понад 11 000 українських військових на різних платформах. Наразі Штати проводять навчання для близько 1700 українців.