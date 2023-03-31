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Навесні Україна і Польща можуть з'єднати енергосистеми

31 березня 2023, 10:49
Навесні Україна і Польща можуть з'єднати енергосистеми
Фото: УНН
Енергоатом заявив, що після виконання Укренерго своїх зобов’язань, лінію електропередач між Україною і Польщею можна буде знову запустити.

Нагадлаємо, що лінія не працювала з 1991 року. 

Повідомл прес-служба Енергоатома.

Повітряна лінія електропередач через Польщу з'єднає українську та європейську енергосистеми. Вона працювала ще за часів СРСР. Після розпаду була виведена з експлуатації і з тих часів не працювала.

На сьогодні на майданчику вже змонтовано частину необхідного обладнання і відповідні підрозділи Енергоатома проводять роботи, які передують пусконалагоджувальним. 

"Тож щойно свою частину зобов'язань виконає і НЕК "Укренерго", лінію можна буде вводити в експлуатацію. За оцінками фахівців, роботи НЕК може закінчити в квітні", – йдеться на сайті.

Очільник компанії Петро Котін зауважив, що запуск лінії електропередач зміцнить зв'язок України з європейською енергосистемою, а в перспективі дозволить України експортувати й імпортувати електроенергію до країн ЄС

ПольщаУкренергоЕнергоатоменергосистема

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