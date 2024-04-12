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ПОЛІТИКА

Навіть республіканці тепер викривають брехню путіна – Bloomberg

12 квітня 2024, 18:54
Навіть республіканці тепер викривають брехню путіна – Bloomberg
Фото: dw.de
Десятилітня дезінформаційна кампанія кремля проти США завдала великої шкоди.

Армії тролів і ботів під командуванням російського диктатора владіміра путіна вже багато років ведуть активну інформаційну війну проти США та інших західних демократій. І тактика путіна, схоже, працює. Свідчення тому — пакет допомоги Києву, який застряг у Конгресі на півроку. Одна з причин затримки, яка щодня коштує українцям життя, полягає в тому, що брехня путіна вплинула на погляди деяких республіканців у Конгресі — їх небагато, але достатньо, щоб спричинити проблеми.

Про це пише Bloomberg.

Найвпливовішим "корисним ідіотом" (термін, що походить від радянських часів), який висловлює путінські наративи, є, звісно ж, колишній президент Дональд Трамп, який дедалі частіше телефонує і пише прямі вказівки своїм наближеним республіканцям у Конгресі. Виявляти й відкидати дезінформацію з будь-якого джерела — єдиний спосіб протистояти цій загрозі, як показав у 1980-х роках інший республіканець, Рональд Рейган.

Тоді кремлівські машини дезінформації вже активно працювали. У 1983 році КДБ розмістив вигадану історію в податливій і маловідомій газеті третього світу Patriot Magazine у Нью-Делі. Брехня полягала в тому, що уряд США створив вірус СНІДу, щоб вбити чорношкірих американців і геїв.

Рейган пред'явив Михайлу Горбачову цю брехню, і радянський лідер публічно вибачився. Подібність з подіями теперішнього часу у тому, що навіть спростування не завадило мільйонам людей повірити в цю нісенітницю і вірити в неї до тепер. Росія завжди приховує і заперечує свою роль у поширеннні брехні, дозволяючи "корисним ідіотам" у ЗМІ або серед політиків цільового суспільства розповсюджувати її.

Раніше повідомлялось, що кремль намагається підірвати допомогу Україні через пропаганду у США.

СШАдезінформаціявійна в Україніпропаганда рф

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