Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

"Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами" – Кулеба

16 січня 2024, 08:57
Фото: з вільних джерел
Міністр у інтерв'ю з американським журналістом наголосив, що Україна здаватися не збирається, але теоретична поразка в цій війні матиме для світу значно дорожчу вартість, аніж допомога українцям.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що надання нової американської допомоги Україні потенційно може допомогти уникнути прямої конфронтації НАТО та росії, під час якої будуть залучені війська США.

Про це він сказав у інтерв'ю ABC News.

Ціна боротьби з безладом у світі, що настане, якщо Україна програє, буде значно вищою, ніж ціна підтримки України зараз. Перемога росії також надішле відповідний сигнал іншим супротивникам США і союзників. 

Однак Кулеба пообіцяв, що Україна ніколи не поступиться росії.

"Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами, тому що на карту для України поставлено існування цієї нації", – сказав він під час розмови з журналістом.

Кулеба виключає можливість будь-який мирних переговорів із режимом президента рф путіна, поки Україна не отримає значно сильнішу позицію на полі бою.

Кулебавійна в Українівійськова підтримкаросія окупанти

Останні матеріали

Зима знизила інтенсивність бойових дій. Лінії фронту не змінювалися протягом останнього тижня – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Зима знизила інтенсивність бойових дій. Лінії фронту не змінювалися протягом останнього тижня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 січня 2024, 08:11
Доля України викликає тривожні настрої в країнах Балтії. Занепокоєння щодо надійності США і слабкості НАТО залишають Литву та її сусідів вразливими – Едвард Лукас
Політика
Доля України викликає тривожні настрої в країнах Балтії. Занепокоєння щодо надійності США і слабкості НАТО залишають Литву та її сусідів вразливими – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 січня 2024, 15:05
Три місяці авдіївського наступу росіян. Великі втрати і мінімальні здобутки – Філліпс О'Брайен
Політика
Три місяці авдіївського наступу росіян. Великі втрати і мінімальні здобутки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 січня 2024, 12:27
Хусити: розворушене багатими нафтовими країнами осине гніздо. США і Британія не зможуть довгостроково вести проти них війну – Том Купер
Політика
Хусити: розворушене багатими нафтовими країнами осине гніздо. США і Британія не зможуть довгостроково вести проти них війну – Том Купер
Переклад iPress – 15 січня 2024, 08:28
Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Політика
Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 січня 2024, 14:27
російська влада зневажає свій народ. Єгері ФСБ перетворилися на браконьєрів у злочинній путінській державі – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
російська влада зневажає свій народ. Єгері ФСБ перетворилися на браконьєрів у злочинній путінській державі – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 12 січня 2024, 11:28
Момент істини. Чи здатен Захід на дорослі вчинки? – Джеймс Шерр
Політика
Момент істини. Чи здатен Захід на дорослі вчинки? – Джеймс Шерр
Переклад iPress – 12 січня 2024, 09:00
США та їхні проросійські (з)радники. Як було втрачено найкращий шанс виграти війну в Україні – Washington Post
Політика
США та їхні проросійські (з)радники. Як було втрачено найкращий шанс виграти війну в Україні – Washington Post
Переклад iPress – 11 січня 2024, 16:49
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється