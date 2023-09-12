Навколо москви розміщують нові системи ППО – розвідка Британії

У москві після численних атак безпілотників встановили нові системи ППО.

Як зазначають британські розвідники, рф вирішила переглянути структуру своєї системи ППО малої та середньої дальності навколо москви. Таким чином країна-агресорка намагається захиститися від ледь не щоденних атак на столицю.

На початку вересня 2023 року російські системи ППО СА-22 довкола столиці були розміщені на висотних будинках. Згодом, після ударів по по авіабазах в Енгельсі та Рязані в грудні, росія також розмістила SA-22 на дахах офіційних будівель у москві.