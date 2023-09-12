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Навколо москви розміщують нові системи ППО – розвідка Британії

12 вересня 2023, 10:53
Навколо москви розміщують нові системи ППО – розвідка Британії
Фото: з вільного доступу
Влада москви намагається показати, що контролює ситуацію.
У москві після численних атак безпілотників встановили нові системи ППО.
 
Про це йдеться  у новому звіті розвідки Британі станом на 12 вересня.
 

Як зазначають британські розвідники, рф вирішила переглянути структуру своєї системи ППО малої та середньої дальності навколо москви. Таким чином країна-агресорка намагається захиститися від ледь не щоденних атак на столицю.

На початку вересня 2023 року  російські системи ППО СА-22 довкола столиці були розміщені на висотних будинках. Згодом, після ударів по по авіабазах в Енгельсі та Рязані в грудні, росія також розмістила SA-22 на дахах офіційних будівель у москві.

"Це майже напевно дозволить системі виявляти та вражати цілі типу БПЛА. Однак, ймовірно, це також покликане служити гучним запевненням громадськості в тому, що влада контролює загрозу", - зазначають у Міноборони Британії.
МоскваППОвійна в Україніросія окупанти

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