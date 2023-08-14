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ПОЛІТИКА

Навряд чи хтось заарештує путіна, поки він президент – Держдеп США

14 серпня 2023, 21:32
Навряд чи хтось заарештує путіна, поки він президент – Держдеп США
Фото: з вільного доступу
Разом з тим, ван Скаак підкреслила, що Україна повинна продовжувати розслідування проти путіна.

Посол США з особливих доручень глобального кримінального правосуддя, представниця Держдепу Бет ван Скаак висловила сумнів у тому, що президент рф владімір путін буде заарештований за злочини в Україні, поки він залишається на посаді глави держави.

Про це вона заявила в інтерв’ю "Бабелю".

Ван Скаак повторила свою давню тезу про те, що США підтримують ідею інтернаціоналізованого трибуналу, який буде частиною української судової системи. Такий трибунал, утім, не зможе подолати імунітету путіна, поки він залишатиметься на посаді. Ван Скаак, однак, вважає, що главу рф не заарештують, поки він обійматиме найвищу посаду в росії.

"Навряд чи хтось буде заарештовувати путіна, поки він глава держави. Якщо він опиниться під вартою іноземного суду, МКС чи української спеціальної палати, то, скоріш за все, це станеться тому, що він більше не буде головою держави", – сказала Бет ван Скаак.

Водночас, вона зазначила, що "це не означає, що ви не можете розпочати розслідування, підготувати обвинувальні акти проти нього та інших осіб у ланцюгу командування".

У відповідь на запитання про те, чи вартий зусиль трибунал, який не може подолати імунітету президента, представниця Держдепу відповіла ствердно. 

"Безумовно вартий. У росії є багато інших високопосадовців, які несуть відповідальність за війну в Україні. Вони обіймають вищі керівні посади, приймають рішення і керують діями, які і є російською агресією. Ці люди мають відповісти за злочин агресії, за будь-які воєнні злочини та звірства. Тому Спеціальна палата для розгляду звинувачень все одно має сенс", – сказала вона.

Разом з тим, ван Скаак підкреслила, що Україна повинна продовжувати розслідування проти путіна, поки він при владі, та має бути готовою до швидких дій, якщо в росії почнуться політичні трансформації і він втратить посаду та імунітет.

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