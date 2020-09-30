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Найбільш татуйованому чоловіку Франції заборонили працювати в дитсадку

Одній дитині через його вигляд снилися жахи
Найбільш татуйованому чоловіку Франції Сільвану Елейну заборонили працювати в дитячому садку після скарги батьків, що зовнішній вигляд вихователя настільки налякав їхню дитину, що їй почали снитися жахи.
Найбільш татуйованому чоловіку Франції заборонили працювати в дитсадку Татуювання репера Ganksta N.I.P.
Торік Сільван викладав у дитсадку в місті Палезо, коли батьки трирічної дитини поскаржилися на Елейна в органи освіти. Вони заявили, що їхній син після зустрічі з вихователем злякався, а вночі страждав через жахи. Тож керівництво закладу стало на сторону батьків та заборонило чоловікові працювати з малечею.
 
Проте 35-річний Сільван роботу з дітьми не покинув. Йому дозволили викладати у дітей з 6 років, тобто у початкових класах, пише "Громадське" з посиланням на CNN.
 
Він вважає, що своїм зовнішнім виглядом може навчити дітей толерантності. За його словами, учні звикають до татуювань після першої ж зустрічі.
 
«Можливо, коли вони стануть дорослими, то будуть більш відкритими. У них буде менше ризиків стати расистами чи гомофобами», — сказав Сільван.
 

 

Робити татуювання Елейн почав робити з 27 років через «екзистенційну кризу», коли він викладав у приватній школі в Лондоні.
 
За ці роки він витратив приблизно 460 годин, щоб розмалювати тіло. Також він їздив до Швейцарії для процедури для зміни очей, адже у Франції це робити незаконно.
 
Взагалі Саліван каже, що любить свою роботу з дітьми і не планує завершувати кар'єру в школі.
 

 

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30 09 2020 13:16
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