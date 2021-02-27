Найбільша група Європарламенту змінює правила, щоб вигнати партію Орбана

Правила будуть затверджені необхідною більшістю у дві третини голосів на зборах групи в наступну середу

Депутати Європарламенту від Європейської народної партії на крок наблизилися до виключення партії "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зі своєї групи після узгодження нових правил призупинення повноважень.

Правила, узгоджені на закритому засіданні в п'ятницю лідером групи Манфредом Вебером і главами національних делегацій ЄНП, дозволять групі призупинити діяльність всієї партії, а не тільки одного депутата Європарламенту, повідомляє "Європейська правда".

Очікується, що правила будуть затверджені необхідною більшістю у дві третини голосів на зборах групи в наступну середу.

"Зараз ми на правильному шляху, щоб відсторонити всіх членів Європарламенту від групи", - сказав Крістоф Хансен, глава люксембурзької делегації ЄНП, який брав участь у зустрічі з Вебером.

Після введення нових правил кілька офіційних осіб і депутатів Європарламенту заявили, що впевнені в тому, що група проголосує за призупинення членства фракції "Фідес", що складається з 11 осіб, хоча дата такого голосування ще не призначена.

Якщо обидва голосування пройдуть проти "Фідес", це стане важливим моментом у відносинах між угорською партією і правоцентристської європейською політичною сім'єю. Відносини довгий час були непростими через нападки офіційних осіб "Фідес" на лідерів і політику ЄНП, а також через побоювання з приводу верховенства закону в Угорщині. Але обидві сторони досі трималися разом в Європейському парламенті.

"Фідес" була відсторонена від членства в ЄНП з березня 2019 року, але її депутати Європарламенту залишаються частиною групи ЄНП в Європейському парламенті, попри спроби деяких членів-центристів їх вигнати.

Після цього 13 консервативних партій, що входять до ЄНП, вимагали виключити партію Орбана через кампанію угорського уряду проти міграційної політики ЄС.

У грудні ЄНП наклала санкції на Тамаша Дойча, главу фракції "Фідес" в парламенті, за те, що він порівняв коментарі Вебера з гаслами гестапо і таємної поліції Угорщини.

Попередні спроби виключити "Фідес" з фракції парламенту або повністю виключити її з партійного альянсу ЄНП провалилися через небажання вживати заходів з боку членів німецьких християнських демократів (ХДС) і їх сестринської баварської партії ХСС.

Відповідаючи на питання про "Фідес" минулого місяція, новий лідер ХДС Армін Лашет передбачив важкі переговори, але не заявив чітко, чи підтримає він виключення угорської партії з ЄНП.

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