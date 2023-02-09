Найбільша компанія Європи подала до суду на "Газпром"

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну чеська компанія ČEZ ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому".

Компанія подала заяву про арбітраж за правилами Міжнародної торгової палати: вимагає компенсації 1 млрд чеських крон (45,3 млн дол) через недопостачання газу, повідомляє прес-служба ČEZ.

"ČEZ офіційно ініціювала арбітражний розгляд проти ТОВ "Газпром експорт", подавши заяву про арбітраж за правилами Міжнародної торгової палати (ICC). ČEZ прагне відшкодувати збитки на суму близько 1 млрд чеських крон, що виникли внаслідок значної недопоставки природного газу ТОВ "Газпром експорт" у 2022 році. Арбітраж проходить в Женеві і буде розглядатися арбітражним трибуналом у складі трьох членів", - йдеться в повідомленні.

ČEZ (чеш. Skupina ČEZ České Energetické Závody) - конгломерат 96 компаній, 72 з яких розташовані в Чехії. Їх ключовою областю діяльності є виробництво і дистрибуція електроенергії, в тому числі на АЕС Дуковани і АЕС Темелін.

Крім Чехії, інтереси ČEZ представлені в Болгарії, Німеччині, Угорщині, Польщі, Румунії, Словаччині та Туреччині. ČEZ є найбільшою публічною компанією в Центральній та Східній Європі, уряду Чехії належить 70% акцій.

Раніше повідомлялось, що Угорщина планує співпрацювати з Хорватією для збільшення пропускної здатності Адріатичного нафтопроводу, який постачає неросійську нафту до Угорщини.