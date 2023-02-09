Матеріали:
Теми:

Найбільша компанія Європи подала до суду на "Газпром"

09 лютого 2023, 15:03
Найбільша компанія Європи подала до суду на
Фото: ТАСС
На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну чеська компанія ČEZ ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому".

Компанія подала заяву про арбітраж за правилами Міжнародної торгової палати: вимагає компенсації 1 млрд чеських крон (45,3 млн дол) через недопостачання газу, повідомляє прес-служба ČEZ.

"ČEZ офіційно ініціювала арбітражний розгляд проти ТОВ "Газпром експорт", подавши заяву про арбітраж за правилами Міжнародної торгової палати (ICC). ČEZ прагне відшкодувати збитки на суму близько 1 млрд чеських крон, що виникли внаслідок значної недопоставки природного газу ТОВ "Газпром експорт" у 2022 році. Арбітраж проходить в Женеві і буде розглядатися арбітражним трибуналом у складі трьох членів", - йдеться в повідомленні.

ČEZ (чеш. Skupina ČEZ České Energetické Závody) - конгломерат 96 компаній, 72 з яких розташовані в Чехії. Їх ключовою областю діяльності є виробництво і дистрибуція електроенергії, в тому числі на АЕС Дуковани і АЕС Темелін.

Крім Чехії, інтереси ČEZ представлені в Болгарії, Німеччині, Угорщині, Польщі, Румунії, Словаччині та Туреччині. ČEZ є найбільшою публічною компанією в Центральній та Східній Європі, уряду Чехії належить 70% акцій.

Раніше повідомлялось, що Угорщина планує співпрацювати з Хорватією для збільшення пропускної здатності Адріатичного нафтопроводу, який постачає неросійську нафту до Угорщини.

ГазпромсудЧехія

Останні матеріали

Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Політика
Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 14:55
На що сподівається кремль у війні проти України? російський народ готують до затяжної війни – Jamestown Foundation
На що сподівається кремль у війні проти України? російський народ готують до затяжної війни – Jamestown Foundation
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 12:39
Мільярди доларів для грабунку. Як
Бізнес & Фінанси
Мільярди доларів для грабунку. Як "путін і його команда" прибирають до рук власність в росії – Андерс Ослунд
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 09:34
Розвідувальна метеорологія. Навіщо китайці провокують США повітряною кулею
Політика
Розвідувальна метеорологія. Навіщо китайці провокують США повітряною кулею
Дмитро Редько – 08 лютого 2023, 18:09
Політика
"Бережіть своїх солдатів, панове". росіяни атакують там, де відбувається ротація – Том Купер
Переклад iPress – 08 лютого 2023, 17:28
росія наосліп біжить до військової поразки. Проте наказ гєрасімова поголити бороди солдатам може свідчити про намір використати отруйний газ – Томас Тайнер
Політика
росія наосліп біжить до військової поразки. Проте наказ гєрасімова поголити бороди солдатам може свідчити про намір використати отруйний газ – Томас Тайнер
Переклад iPress – 08 лютого 2023, 13:44
Політика
"Виходь за мене, інакше я тебе вб'ю". Невербальний діалог путіна та Байдена від Томаса Фрідмана
Переклад iPress – 08 лютого 2023, 09:14
У зведених для боротьби з німецькою армією цехах зараз виготовляють снаряди для України. Технологічний процес у репортажі New York Times
Технології
У зведених для боротьби з німецькою армією цехах зараз виготовляють снаряди для України. Технологічний процес у репортажі New York Times
Переклад iPress – 07 лютого 2023, 13:41
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється