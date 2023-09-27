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Найбільша криптобіржа Binance продала бізнес в росії

27 вересня 2023, 13:27
Найбільша криптобіржа Binance продала бізнес в росії
Фото: з вільного доступу
Найбільша криптовалютна біржа в світі Binance вирішила покинути ринок росії: бізнес продадуть компанії CommEX. Угода вже укладена.

Про це йдеться на сайті Binance.

Повний процес переведення користувачів на нову платформу займе приблизно рік, В Binance впевнені, що активи російських клієнтів будуть надійно захищені.

"Дивлячись у майбутнє, ми розуміємо, що робота в росії несумісна зі стратегією відповідності Binance. Ми. зосередимо нашу енергію на понад 100 країнах, у яких працюємо", - сказав директор із забезпечення відповідності Binance Ной Перлман.

Протягом наступних кількох місяців Binance закриє всі обмінні сервіси і напрямки бізнесу в рф, а частину нових російських користувачів негайно перенаправлять на CommEX.

Фінансові деталі угоди не розголошуються, але відомо, що внаслідок цього продажу Binance повністю вийде з росії.

"Binance не матиме постійної частки доходів від продажу і не матиме можливості викупити частки в бізнесі", -  вважають представники біржі.

Нагадаємо, що на весні 2022го Binance запустила криптокарту для українських біженців.

 

РосіяBinanceпродає бізнес

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