Найбільша криптобіржа Binance продала бізнес в росії
Про це йдеться на сайті Binance.
Повний процес переведення користувачів на нову платформу займе приблизно рік, В Binance впевнені, що активи російських клієнтів будуть надійно захищені.
"Дивлячись у майбутнє, ми розуміємо, що робота в росії несумісна зі стратегією відповідності Binance. Ми. зосередимо нашу енергію на понад 100 країнах, у яких працюємо", - сказав директор із забезпечення відповідності Binance Ной Перлман.
Протягом наступних кількох місяців Binance закриє всі обмінні сервіси і напрямки бізнесу в рф, а частину нових російських користувачів негайно перенаправлять на CommEX.
Фінансові деталі угоди не розголошуються, але відомо, що внаслідок цього продажу Binance повністю вийде з росії.
"Binance не матиме постійної частки доходів від продажу і не матиме можливості викупити частки в бізнесі", - вважають представники біржі.
Нагадаємо, що на весні 2022го Binance запустила криптокарту для українських біженців.