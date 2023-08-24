Найбільша металургійна компанія рф відкрила офіс в ОАЕ – Bloomberg

Окрім того, в ОАЕ спостерігається наплив російських компаній.

російський "Норнікель" відкрив офіс у Дубаї, ставши найбільшою металургійною та гірничодобувною компанією, яка відкрила представництво в Об'єднаних Арабських Еміратах після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що "Норнікель" зареєстрований під назвою Greenwich Holdings Limited у фінансовому районі Дубая в грудні минулого року.

"Новий холдинг, який поки що має невелику команду та юриста як директора, може з часом розширитися, оскільки компанія розглядає деякі торговельні та адміністративні функції з Дубая", - пише видання.

Окрім того, в ОАЕ спостерігається наплив російських компаній, торговців товарами та експатів, які шукають притулку від санкцій. Інші російські товарні фірми також розширили присутність в ОАЕ, намагаючись згладити свою закордонну діяльність.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.

Нещодавно Європейський союз продовжив економічні санкції проти росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони будуть діяти ще щонайменше шість місяців.