Найбільша ресторанна мережа Києва припинила роботу
Про це повідомили Liga.net директори трьох ресторанних мереж.
"Козирна карта" з'явилася у 2000 році. У 2013 році в мережі було вже 112 ресторанів, їхня кількість зростала, компанія роздала вже 2,5 млн дисконтних карт.
Проте мережа переживала кризу через економічну ситуацію в країні. При цьому київська влада вирішила демонтувати плавучі ресторани мережі, що також ударило по бізнесу.
Але основні проблеми почалися після арешту одного із засновників мережі Андрія Задорожного в 2012 році. Його підозрювали в шахрайстві з заставами по кредитах. Втім, Подільський районний суд в 2015 році визнав його невинним, і він почав запускати нові проекти.
До цього часу від "Козирної карти" почали відбруньковуватися як окремі заклади, так і цілі мережі.
Учасники ринку називають кілька версій, чому мережу припинила роботу. Зокрема, власники закладів не хотіли платити керуючій компанії 30-50% від прибутку. Безладна роздача дисконтних карт стала обтяжувати рестораторів. Знижки в 10-20%, коли кількість карт перевищує мільйон, виявилися накладними.
У деяких ресторанах ці карти вже не приймають, в деяких вони будуть діяти ще якийсь час, їх також можуть замінити картами ресторану.
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