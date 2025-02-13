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Через рішення Трампа найбільша в Польщі база підтримки українців залишилася без фінансування

13 лютого 2025, 18:55
Через рішення Трампа найбільша в Польщі база підтримки українців залишилася без фінансування
Фото: з вільного доступу
База допомоги біженцям з України "Mapuj Pomoc" залишилася без грошей
Через рішення президента США Дональда Трампа зупинити фінансування USAID найбільша в Польщі база допомоги біженцям з України "Mapuj Pomoc" залишилася без грошей
 
Про це повідомляє "Польське радіо".
 
Працівниця Mapuj Pomoc Івона Ґурка заявила, що організація шукає альтернативне фінансування, а також проводить переговори з партнерами та урядом.
 
"Через раптове призупинення допомоги від USAID ми намагаємося шукати нові форми підтримки. Ми намагаємося вирішити, що ми можемо зробити тут і зараз. Важливим є розблокування цих коштів, над цим працюємо", — заявила вона.
 
За її словами, рішення Трампа зупинити іноземну допомогу вдарило по численних громадських організаціях у Польщі. Упродовж багатьох років чимало з них отримували фінансування від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і Державного департаменту, які підтримують заходи, спрямовані на просування прав людини, рівності, демократії та незалежних ЗМІ.
 
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
війна в Україніросія окупантибіженці

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