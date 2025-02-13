Через рішення Трампа найбільша в Польщі база підтримки українців залишилася без фінансування

База допомоги біженцям з України "Mapuj Pomoc" залишилася без грошей

Через рішення президента США Дональда Трампа зупинити фінансування USAID найбільша в Польщі база допомоги біженцям з України "Mapuj Pomoc" залишилася без грошей

Працівниця Mapuj Pomoc Івона Ґурка заявила, що організація шукає альтернативне фінансування, а також проводить переговори з партнерами та урядом.

"Через раптове призупинення допомоги від USAID ми намагаємося шукати нові форми підтримки. Ми намагаємося вирішити, що ми можемо зробити тут і зараз. Важливим є розблокування цих коштів, над цим працюємо", — заявила вона.

За її словами, рішення Трампа зупинити іноземну допомогу вдарило по численних громадських організаціях у Польщі. Упродовж багатьох років чимало з них отримували фінансування від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і Державного департаменту, які підтримують заходи, спрямовані на просування прав людини, рівності, демократії та незалежних ЗМІ.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.