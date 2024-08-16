Найбільша в світі нафтосервісна компанія SLB розширює свій бізнес у росії – FT

SLB, компанія зі штаб-квартирою в Х’юстоні, раніше відома як Schlumberger, підписала нові контракти та найняла сотні співробітників у рф.

Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB розширює свою діяльність у росії після виходу з ринку країни її основних західних конкурентів.

Про це пише Financial Times.

SLB, компанія зі штаб-квартирою в Х’юстоні, раніше відома як Schlumberger, підписала нові контракти та найняла сотні співробітників у рф. Раніше її два найбільші конкуренти в США ‒ Baker Hughes і Halliburton ‒ продали свій російський бізнес місцевим менеджерам у 2022 році.

Документи, з якими ознайомилося FT, показують, що в грудні російський бізнес SLB підписав контракт із Всеросійським науково-дослідним геологічним нафтовим інститутом (ВНДГНІ). Угода зобов’язує компанію допомагати росіянам будувати моделі нафтових і газових родовищ, які можуть використовувати для розробки проєктів.

Газета виявила понад 1000 оголошень про роботу, розміщених компанією з грудня, про різноманітні вакансії ‒ від водіїв до хіміків і геологів.