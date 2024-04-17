Чотири найбільші банки Китаю перестали приймати юані з росії
Про це передає The Moscow Times.
Ситуація різко погіршилася в кінці березня, тоді 80% транзакцій стали повертатися російськам відправникам.
І перевести юані до Китаю наразі велика проблема, через що імпорт обладнання в росію дуже ускладнився.
Платежі проходять через невеликі китайські фінансові організації, але і вони починають наслідувати приклад великих банків і запроваджують обмеження, каже комерційний директор компанії "Імпая Рус" Олексій Разумовський.
Платежі, які йдуть в Китай, довго висять, а потім клієнта просять заповнити додаткові анкети і починається перевірка, потім приходить відмова в проведенні операції без пояснення причини.
Інформацію також підтвердив генеральний директор ділової ради при Торгово-промисловій палаті рф Олексій Єгармін.
Він сказав, що особливо ускладнилися розрахунки за промислові товари, але платежі за споживчі продукти поки що відбуваються.
Нові обмеження пов'язані з ризиком вторинних санкцій зі сторони США.Попри дружбу кремля з Пекіном, китайські банки не збираються йти на конфронтацію з західними регуляторами.
Пергші проблеми з розрахунками почалися в кінці минулого року після того, як президент США Джо Байден дозволив американському Міністерству фінансів вводити вторинні санкції проти компаній та фінансових організацій третіх країн за співпрацю з росією.