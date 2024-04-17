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Чотири найбільші банки Китаю перестали приймати юані з росії

17 квітня 2024, 12:06
Чотири найбільші банки Китаю перестали приймати юані з росії
Фото: AFP
Чотири великі банк Китаю, серед яких ICBC, і ще три кредитні організації China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou і Bank of China – не приймають платежі з росії в юанях.

Про це передає The Moscow Times. 

Ситуація різко погіршилася в кінці березня, тоді 80% транзакцій стали повертатися російськам відправникам. 

І перевести юані до Китаю наразі велика проблема, через що імпорт обладнання в росію дуже ускладнився.

Платежі проходять через невеликі китайські фінансові організації, але і вони починають наслідувати приклад великих банків і запроваджують обмеження, каже комерційний директор компанії "Імпая Рус" Олексій Разумовський.

Платежі, які йдуть в Китай, довго висять, а потім клієнта просять заповнити додаткові анкети і починається перевірка, потім приходить відмова в проведенні операції без пояснення причини.

Інформацію також підтвердив генеральний директор ділової ради при Торгово-промисловій палаті рф Олексій Єгармін. 

Він сказав, що особливо ускладнилися розрахунки за промислові товари, але платежі за споживчі продукти поки що відбуваються.

Нові обмеження пов'язані з ризиком вторинних санкцій зі сторони США. 

Попри дружбу кремля з Пекіном, китайські банки не збираються йти на конфронтацію з західними регуляторами.

Пергші проблеми з розрахунками почалися в кінці минулого року після того, як президент США Джо Байден дозволив американському Міністерству фінансів вводити вторинні санкції проти компаній та фінансових організацій третіх країн за співпрацю з росією.
Росіяімпортюаньбанки Китаю

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