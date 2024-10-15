Найбільші оборонні компанії Німеччини та Італії відкриють спільне виробництво танків

За словами гендиректора італійської компанії, війна в Україні стала переломним моментом у виробництві зброї для Заходу.

Один з найбільших виробників зброї у Європі Rheinmetall (Німеччина) та італійська компанія Leonardo створюють спільне виробництво танків. Операційний центр буде знаходитись в Ла Спеції, що на півночі Італії, де Leonardo вже має завод. Наразі партнери очікують офіційного дозволу від влади до початку 2025 року.

Зазначається, що спільне підприємство буде мати двозначний мільярдний обсяг продажів. Спочатку продажі будуть зосереджені на основі замовлень бронетехніки від армії Італії.

"Основною метою спільного підприємства є промислова розробка і подальший маркетинг нового італійського основного бойового танка (ОБТ) і нової платформи Lynx", - підкреслили у компаніях.