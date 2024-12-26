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Найбільшою проблемою НАТО є не стратегія Альянсу, а її реалізація – Business Insider

26 грудня 2024, 19:05
Найбільшою проблемою НАТО є не стратегія Альянсу, а її реалізація – Business Insider
Фото: з вільного доступу
Аналітики стверджують, що найактуальнішим питанням є те, чи достатньо ресурсів для "реалізації ідей і принципів", особливо протягом тривалої війни
Війна в Україні показує, що теорія бойової доктрини НАТО є правильною. Проблема полягає в тому, що Великій Британії та іншим країнам НАТО не вистачає ресурсів для її реалізації.
 
Про це йдеться у звіті аналітичного центру RAND Europe, повідомляє військовий експерт Business Insider Майкл Пек.
 
Зазначається, що нині немає переконливих доказів того, що війна потребує фундаментальних змін у ключових ідеях і термінах спільної доктрини операцій Великобританії чи союзників, таких як маневровий підхід, комплексний підхід або командування місією. Раніше деякі експерти стверджували, що стратегія Заходу для наземних боїв стикається з дедалі більшими загрозами.
 
"Але для перемоги у такому великому конфлікті, як в Україні, НАТО не вистачає обладнання та боєприпасів. Українська війна відзначена великими втратами бронетехніки та артилерії, а також величезною витратою боєприпасів, що завдало навантаження на економіку країн-учасниць бойових дій. Запаси НАТО та оборонні виробничі потужності вже скоротилися після закінчення холодної війни: забезпечити постійне постачання озброєнь в Україну з одночасним поповненням їхніх запасів виявилося надзвичайно складним завданням", - йдеться у статті.
 
Аналітики стверджують, що найактуальнішим питанням є не те, чи є спільна доктрина НАТО та Великої Британії прийнятною, а радше те, чи є достатньо ресурсів для "реалізації цих ідей і принципів", особливо протягом тривалої війни:
 
"Україна - це конфлікт суперечностей, де технології 21-го століття, такі як безпілотники, існують поряд із артилерійськими обстрілами та окопною війною часів 1917 року".
 
Експерти  вказують, що військові НАТО керують найчисельнішими передовими військово-повітряними силами. При цьому їхнє використання нині значно обмежене, і армії НАТО зіткнуться з набагато складнішою наземною боротьбою.
 
"Без повітряних сил ні маневрова, ні позиційна війна не призвели до вирішального стратегічного результату. ...
Очевидна нейтралізація повітряних сил є поганою новиною для НАТО. Західні країни, як правило, інвестували в літаки, а не створювали величезну кількість артилерійських знарядь, як це зробили росія та Китай", - констатують аналітики.
 
Чи не найбвльшим урок війни в Україні вони називають важливість адаптації. Україна та росія виявилися жорсткими в деяких аспектах, але досить адаптивними в інших - наприклад, освоїли використання безпілотників.
НАТОвійна в Україніросія окупанти

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