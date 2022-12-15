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CУСПІЛЬСТВО

Найбільшу птахофабрику в Україні зруйнували окупанти: власник оцінює втрати у $330 мільйонів

15 грудня 2022, 15:40
Найбільшу птахофабрику в Україні зруйнували окупанти: власник оцінює втрати у $330 мільйонів
Фото: Главком
Агрохолдинг "Авангард" Олега Бахматюка, якому належить найбільша в Україні та Європі птахофабрика "Чорнобаївська" (Херсонська область), заявив, що фабрика через дії окупантів розграбована і зруйнована.
Про це йдеться у заяві компанії.
 
"Через дії окупантів фабрика, що була ключовим для Херсонщини виробництвом, розграбована і зруйнована. Через смерть 4,4 млн птахів ситуація в регіоні кваліфікується правоохоронними органами як екоцид, здійснений окупантами", – наголосили в "Авангарді".
 
Там нагадали, що на початку березня, через окупацію частини території України російськими загарбниками, найбільша в Європі птахофабрика "Чорнобаївська" залишилася "без електропостачання, без можливості годувати птицю, підвозити працівників до робочих місць та вивозити готову продукцію".
 
"Від спраги та голоду загинуло близько 4,4 млн курей. Частину готової продукції і курей попри обстріли на початку наступу окупантів вдалося роздати місцевому населенню, але більша частина птахів загинула через неможливість її годування. Загибель такої великої кількості птиці без можливості утилізації – це надзвичайна подія, фактично екологічне лихо. Це питання стало настільки критичним, що окремо піднімалося на засіданні Генасамблеї ООН", – підкреслює агрохолдинг.
 
Там додали, що після окупації фабрику було пограбовано російськими окупантами. Загарбники вивезли все цінне, все, що не могли вивезти – пошкодили або знищили.
 
Загальні фінансові втрати внаслідок російської агресії наразі агрохолдинг оцінює в приблизно в 12 млрд грн, або 330 млн доларів.
 
У тому числі втрати від загибелі птиці – близько 0,7 млрд грн, або 20 млн доларів.
 
Втрачений дохід від незнесеного яйця цією птицею склав близько 5,8 млрд грн, або 160 млн доларів. Понівечене і вкрадене обладнання на суму близько 5,5 млрд грн, або 150 млн доларів.
 
Також підкреслюється, що фактичне знищення ключового для галузі виробництва призвело до нестачі курячих яєць в Україні. Пропозиція на ринку суттєво зменшилась, а ціни виросли. 
 
"Прокурори Херсонської обласної прокуратури наразі здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом масового знищення об’єктів тваринного світу, що може спричинити екологічну катастрофу (ст. 441 КК України – екоцид), внаслідок збройної агресії рф проти України та масового обстрілу ворожими військами смт Чорнобаївка", – додали в "Авангарді".
РосіявійнапродовольствоБахматюкАвангардекоцид

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