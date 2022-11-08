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Найбільшу в Європі сонячну електростанцію запустили в Іспанії

Але якщо Іспанія продовжуватиме масштабувати відновлювані джерела енергії, щоб досягти своїх цілей до 2030 року, ціни на електроенергію впадуть
Компанія Iberdrola SA запустила найбільшу в Європі сонячну електростанцію на заході Іспанії - країна нарощує виробництво відновлюваної енергії, щоб скоротити залежність від викопного палива.
Найбільшу в Європі сонячну електростанцію запустили в Іспанії ФОТО: BLOOMBERG
Про це пише Bloomberg.
 
Зазначається, що електроенергія в Іспанії торгується майже втричі дорожче, ніж середній сезонний показник за 5 років, оскільки скорочення поставок російського газу призводять до зростання вартості палива, пише агентство.
 
Як одна з найбільш сонячних країн Європи, Іспанія роит ставку на збільшення виробництва сонячної енергії, щоб зменшити залежність від нестабільних товарних ринків, водночас допомагаючи очистити енергетичний баланс.
 
Як розповіли в компанії, станція в регіоні Естремадура, що включає близько 1,5 млн сонячних панелей, вироблятиме достатньо електроенергії для постачання у понад 334 тис будинків.
 
Зазначається, щ сонячна електростанція уже підключена до мережі і поступово нарощуватиме виробництво, доки не запрацює на повну потужність протягом наступних чотирьох тижнів.
 
"Ця одна станція навряд чи вплине на ціни на електроенергію", - сказав аналітик дослідницької компанії BloombergNEF.Кесавартіній Саварімутху.
 
"Але якщо Іспанія продовжуватиме масштабувати відновлювані джерела енергії, щоб досягти своїх цілей до 2030 року, ціни на електроенергію впадуть", - додв він.
 
До кінця десятиліття Іспанія планує отримувати майже три чверті своєї електроенергії з відновлюваних джерел, порівняно з приблизно 47% минулого року.
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11 08 2022 11:58
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