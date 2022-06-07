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Найбільший аеропорт Німеччини працюватиме зі збоями кілька місяців

Ситуацію не буде вирішено, навіть якщо буде задіяно кілька сотень нових співробітників або тимчасових працівників з-за кордону
Франкфуртський аеропорт, найбільш завантажений авіатранспортний вузол Німеччини, зіткнеться зі збоями в роботі у найближчі місяці через нестачу персоналу.
Найбільший аеропорт Німеччини працюватиме зі збоями кілька місяців Фото: NICOLAS MAETERLINCK - BELGA

Про це попередив головний виконавчий директор оператора аеропорту Fraport Штефан Шульте.

"Проблема не зменшиться у майбутньому, навіть незважаючи на те, що ми набираємо співробітників. Я говорю це дуже відкрито", - сказав Шульте.

Він зазначив, що збої через нестачу працівників триватимуть протягом наступних двох або трьох місяців. Компанія Fraport вже найняла близько 1000 нових співробітників наземних служб після скорочення приблизно 4000 під час пандемії.

Шульте сказав, що ситуацію не буде вирішено, навіть якщо буде задіяно кілька сотень нових співробітників або тимчасових працівників з-за кордону.

Федеральне статистичне управління повідомило в середу з посиланням на попередні дані, що кількість співробітників у аеропортах Німеччини нещодавно впала до найнижчого рівня за сім років.

Шульте вибачився перед пасажирами за тривалий час очікування, але сказав, що Fraport та інші оператори були зненацька захоплені швидким зростанням попиту на польоти, і зазначив, що важко наростити роботу аеропорту за такий короткий час.

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06 07 2022 14:58
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