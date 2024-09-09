Найбільший аеропорт Швеції зупинив роботу через невідомі дрони
Аеропорт біля столиці зупинив роботу на декілька годин через невідомі безпілотники.
Про це повідомляє агенція Reuters.
В Збройних силах Швеції підтвердили інцидент й сказали, що наразі взаємодіють з адміністрацією аеропорту.
В поліції додали, що Швеція тимчасово припинила авіасполучення в стокгольмському аеропорту Арланда на ніч через спостереження безпілотників.
Поліція почала розслідування можливої диверсії в аеропорту, йдеться в повідомленні.
Рух у Арланді, найбільшому аеропорту Швеції, було зупинено близько 23:00 і відновлено о 01:30.
Daily Aftonbladet цитує представника авіаційної влади, який повідомив, що чотири безпілотники різного розміру були помічені з диспетчерської вежі.