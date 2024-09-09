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Найбільший аеропорт Швеції зупинив роботу через невідомі дрони

09 вересня 2024, 12:06
Найбільший аеропорт Швеції зупинив роботу через невідомі дрони
Фото: РБК
Летовище знаходиться недалеко від Стокгольма.

Аеропорт біля столиці зупинив роботу на декілька годин через невідомі безпілотники. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

В Збройних силах Швеції підтвердили інцидент й сказали, що наразі взаємодіють з адміністрацією аеропорту.

В поліції додали, що Швеція тимчасово припинила авіасполучення в стокгольмському аеропорту Арланда на ніч через спостереження безпілотників.

Поліція почала розслідування можливої ​​диверсії в аеропорту, йдеться в повідомленні.

Рух у Арланді, найбільшому аеропорту Швеції, було зупинено близько 23:00 і відновлено о 01:30.

Daily Aftonbladet цитує представника авіаційної влади, який повідомив, що чотири безпілотники різного розміру були помічені з диспетчерської вежі.

 
ШвеціяаеропортДрон

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