Найбільший аеропорт Швеції зупинив роботу через невідомі дрони

Летовище знаходиться недалеко від Стокгольма.

Аеропорт біля столиці зупинив роботу на декілька годин через невідомі безпілотники.

Про це повідомляє агенція Reuters.

В Збройних силах Швеції підтвердили інцидент й сказали, що наразі взаємодіють з адміністрацією аеропорту.

В поліції додали, що Швеція тимчасово припинила авіасполучення в стокгольмському аеропорту Арланда на ніч через спостереження безпілотників.

Поліція почала розслідування можливої ​​диверсії в аеропорту, йдеться в повідомленні.

Рух у Арланді, найбільшому аеропорту Швеції, було зупинено близько 23:00 і відновлено о 01:30.

Daily Aftonbladet цитує представника авіаційної влади, який повідомив, що чотири безпілотники різного розміру були помічені з диспетчерської вежі.