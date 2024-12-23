Найбільший банк Італії обмежить платежі євро з росії

Ймовірно, Європейський центральний банк почав тиск через санкції.

Найбільший банк Італії Intesa Sanpaolo не прийматиме платежі в євро зі всіх російських банків, окрім своєї "дочки" в рф - Інтези.

Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на джерела у двох російських кредитних організаціях.

Повідомлення про це отримали клієнти і контрагенти Інтези.

Крім того, з середини січня банк Intesa Sanpaolo змінить умови обслуговування кореспондентського рахунку свого дочірнього банку.

Платежі в євро залишаться доступними тільки для комерційних цілей за рахунками в Intesa, в його "дочках" і банках, що знаходяться на території Італії.

Рішення банку Intesa торкнеться насамперед російських корпоративних клієнтів, які використали місцеву "доньку" банку для розрахунків у євро з контрагентами за межами Італії: експортери та імпортери, компанії із секторів послуг та промислового виробництва.