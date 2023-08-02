Матеріали:
Теми:

Найбільший банк Італії закриває своє представництво у москві – Reuters

02 серпня 2023, 20:55
Найбільший банк Італії закриває своє представництво у москві – Reuters
Фото: з вільних джерел
Банк мав 900 працівників та обслуговував корпоративних клієнтів.

Найбільший банк Італії Intesa Sanpaolo вирішив закрити своє представництво в москві. Попри це найбільший італійський банк не зміг отримати схвалення на повний вихід через російські обмеження на продаж активів.

Про це пише Reuters.

На початку війни російський банк "Інтеза", штат якого налічував близько 900 осіб, обслуговував лише корпоративних клієнтів через 27 відділень.

Прессекретар Intesa заявив, що закриття представництва не вплинуло на місцевих працівників банку, який "Інтеза" намагається скоротити.

Станом на 30 червня кредити російським клієнтам, надані місцевим підрозділом Intesa, становили 0,1 млрд євро за вирахуванням резервів, що на 66% менше, ніж у минулому році. Транскордонні кредити становили 0,7 млрд євро за вирахуванням списань і гарантій за експортними кредитами, що на 77% менше, ніж у попередньому році. Незважаючи на те, що транскордонні російські кредити "Інтези" здебільшого все ще виконують свої зобов'язання, банк класифікував їх як "Стадія 2", що вказує на високий ризик знецінення.

Цей банк можуть продати його власним менеджерам, наразі такий варіант також розглядається. 

Закриття представництва набуде чинності через кілька місяців. В Італії цей крок назвали "дуже символічним та історичним", зазначивши, що президент Intesa в росії Антоніо Фалліко був найвпливовішим італійським банкіром в країні. 

Італіябанкзакриттявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Політика
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 23:49
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Політика
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 16:37
Святі, громи та блискавки. Інтенсивна повітряна війна України та росії, частина 1 – Том Купер
Технології
Святі, громи та блискавки. Інтенсивна повітряна війна України та росії, частина 1 – Том Купер
02 серпня 2023, 12:50
Треба переорієнтувати увагу. США потрібен власний стратегічний переломний момент в Європі – Ендрю Міхта
Політика
Треба переорієнтувати увагу. США потрібен власний стратегічний переломний момент в Європі – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 09:08
Як ЗСУ готуються вбивати
Політика
Як ЗСУ готуються вбивати "цих виродків". Рішення щодо великого прориву України на південь ще не прийнято – The Economist
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 15:26
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Політика
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 13:05
Контрнаступ України: визначення очікувань. Україні потрібна стратегія, як впоратися із тривалою війною – Лоуренс Фрідман
Політика
Контрнаступ України: визначення очікувань. Україні потрібна стратегія, як впоратися із тривалою війною – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 09:21
Політика
"Вагнер" насторожив Пекін. Заколот Прігожина продемонстрував Китаю нестабільного союзника – Юнь Сунь
Переклад iPress – 31 липня 2023, 17:16
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється